Бандо, асимметрия и объем: стилистка показала трендовые платья на лето 2023 (фото)

Стилистка Алина Михайленко показала актуальные платья, которые следует выбрать модницам в 2023 году. Лето поражает разнообразие фасонов, цветов и принтов.

В дальнейшем оставляют трендовыми минималистические платья, но не стоит только этим ограничиваться в 2023 году. Об этом стилистка рассказала в своем TikTok-канале.

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По словам Михайленко, летом 2023 года актуальны минималистические платья, платья-бандо и асимметричные модели.

Платье-бандо – это фасон платья без бретелек в минималистическом стиле. Здесь главный лаконичный крой, который можно удачно обыграть обувью и аксессуарами.

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Кроме этого, модницам нужно обратить внимание на платья с юбкой баллоном, объемные сарафаны из обыкновенной и тонкой плащевки.

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Михайленко заявила, что актуальны будут винтажные платья в бельевом стиле, романтические модели в маленький цветочек и платья из натуральной ткани, как лен.

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Напомним, что известный дизайнер Андре Тан рассказал о главных модных трендах лета 2023 года. Следует обратить внимание на монохромность, яркий красный, вырезы и обнажение живота.

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