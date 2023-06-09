Белье должно выглядывать: стилистка показала странные тренды 2023 года (фото)

Стилистка Алина Михайленко показала очень смелые и интересные тренды, которые понравятся далеко не всем. Модным аксессуаром станет белье, которое нужно показывать снаружи.

В своем TikTok-канале она рассказала, что трендом в 2023 году колготки из-под одежды. Их не обязательно заправлять этаж, можно сделать как на последнем фото.

Читайте также: Карго, песчаный цвет и пижамный стиль: названы модные шорты на лето (фото)

Видео дня

Вторым трендом является белье, выглядывающее из-под одежды.

Украинцы не оценили такие тренды и начали шутить в комментариях, что коллеги в офисе не поймут, если прийти с колготами поверх кофты.

Свитер заправить в колготы. Наконец-то почки в тепле. Это напоминает то время, когда баба надевала меня на улицу.

Когда тебе 35, то это странное платье.

Прям вижу, как я 43-летняя вместе с 19-летней дочерью шуруем на прогулку с трусами под грудью.

Да ни за что. Хватило еще когда была старшеклассницей/ студенткой. Когда очень круто были низкие джинсы, и чтобы обязательно трусы-стринги было видно.

Дети 90-х помнят эти тренды из 2000-х.

Читайте также: Какие футболки не нужно покупать на лето 2023 года: советы стилистки

Напомним, что известный дизайнер Андре Тан рассказал о главных модных трендах лета 2023 года. Следует обратить внимание на монохромность, яркий красный, вырезы и обнажение живота.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!