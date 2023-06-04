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Какие футболки не нужно покупать на лето 2023 года: советы стилистки

Дутик Катерина

Какие футболки лучше не покупать на лето 2023 года

Стилистка Алина Михайленко рассказала, какие футболки лучше не покупать на лето 2023 года. Так вы можете создать стильный и удобный образ.

В своем TikTok-канале она показала устаревшие модели, о которых лучше забыть в этом сезоне. Сейчас они неактуальны и сделают аутфит старомодным.

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1. Летом 2023 года следует отказаться от футболок с надписями разными шрифтами. Лучше выбирать одну надпись в одном стиле.

Стилист Алина Михайленко показала, какие футболки лучше не покупать на лето 2023 года.

2. Рюши на футболках – неактуальны и никогда не были таковыми. Особенно такая модель не подойдет девушкам с T-силуэтом.

Какие футболки не покупать на лето 2023 года – Алина Михайленко

3. Откажитесь о футболках с разными персонажами, рисунками людей или животных.

Какие футболки лучше не покупать на лето 2023 года – Алина Михайленко

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Напомним, что известный дизайнер Андре Тан рассказал о главных модных трендах лета 2023 года. Следует обратить внимание на монохромность, яркий красный, вырезы и обнажение живота.

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