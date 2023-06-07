Карго, песчаный цвет и пижамный стиль: названы модные шорты на лето (фото)

Стилистка Алина Михайленко показала актуальные шорты на лето 2023 года. Она предложила немало моделей, которые подойдут женщинам с разной фигурой.

В своем TikTok-канале стилистка призвала обратить внимание, прежде всего, на карго. Особенно актуальны эти модели выглядят в джинсе и песчаном цвете.

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Актуальны также спортивные шорты из парашютной ткани и классические шорты из денима.

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Не забываем о бермудах и шортах от костюмов, шортах в полоску, как от пижамы.

В комментариях добавили, что все еще модными остаются велосипеды, но их нужно одевать с большим верхом. Стилистка же назвала такую модель "классикой", но в уместном стайлинге.

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Напомним, что известный дизайнер Андре Тан рассказал о главных модных трендах лета 2023 года. Следует обратить внимание на монохромность, яркий красный, вырезы и обнажение живота.

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