Стилистка показала, какую обувь лучше не покупать на лето (фото)

Стилистка Алина Михайленко показала актуальную и неактуальную обувь на лето 2023 года. О покупке некоторых моделей следует забывать, ведь они устарели.

В своем TikTok-канале этого сезона она посоветовала обратить внимание на флип флопы на каблуке, Dad Shoes, шоколадный цвет, прозрачную обувь из сетки. Эти модели будут удачно сочетаться с разными образами.

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Неактуальны в 2023 году пластиковая прозрачная обувь, модели с шипами и цепями.

Стилистка советует делать акцент на яркой обуви, но в минималистическом дизайне; флип флопы на платформе, тоненькие ремешки, металлик и золото. Вот это действительно в тренде этим летом.

Также не стоит покупать на лето 2023 года обувь на платформе, заезженные модели, модели с жемчужинами, бантиками и стразами.

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Напомним, что известный дизайнер Андре Тан рассказал о главных модных трендах лета 2023 года. Следует обратить внимание на монохромность, яркий красный, вырезы и обнажение живота.

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