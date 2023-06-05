Стилістка показала, яке взуття краще не купувати на літо (фото)

Стилістка Аліна Михайленко показала актуальне та неактуальне взуття на літо 2023 року. Про покупку деяких моделей варто забувати, адже вони застаріли.

У своєму TikTok-каналі цього сезону вона порадила звернути увагу на фліп флопи на підборах, Dad Shoes, шоколадний колір, прозоре взуття із сітки. Ці моделі будуть вдало поєднуватися з різними образами.

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Неактуальними у 2023 році є пластикове прозоре взуття, моделі з шипами та ланцюгами.

Стилістка радить робити акцент на яскравому взутті, але в мінімалістичному дизайні; фліп флопах на платформі, тоненьких ремінцях, металік та золото. Ось це дійсно в тренді цього літа.

Також не варто купувати на літо 2023 року взуття на платформі, "заїжджені моделі", моделі з перлинами, бантиками і стразами.

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Нагадаємо, що відомий дизайнер Андре Тан розповів про головні модні тренди літа 2023 року. Варто звернути увагу на монохромність, яскравий червоний, вирізи та оголення живота тощо.

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