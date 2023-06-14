Бандо, асиметрія та об'єм: стилістка показала трендові сукні на літо 2023 року (фото)

Стилістка Аліна Михайленко показала актуальні сукні, які варто обрати модницям у 2023 році. Літо вражає різноманітність фасонів, принтів та кольорів.

Надалі залишають трендовими мінімалістичні сукні, але не варто тільки цим обмежуватися в 2023 році. Про це стилістка розповіла у своєму TikTok-каналі.

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За словами Михайленко, влітку 2023 року актуальними є мінімалістичні сукні, сукні-бандо і асиметричні моделі.

Сукня-бандо – це фасон сукні без бретелей у мінімалістичному стилі. Тут головне лаконічний крій, який можна вдало обіграти взуттям та аксесуарами.

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Крім цього, модницям треба звернути увагу на сукні зі спідницею балоном, об'ємні сарафани зі звичайної та тонкої плащової тканини.

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Михайленко заявила, що актуальними будуть вінтажні сукні в білизняному стилі, романтичні моделі в маленьку квіточку та сукні з натуральної тканини, як льон.

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Нагадаємо, що відомий дизайнер Андре Тан розповів про головні модні тренди літа 2023 року. Варто звернути увагу на монохромність, яскравий червоний, вирізи та оголення живота тощо.

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