Розы на шею и массивные изделия: какие украшения актуальны в 2023 году (фото)

Стилистка Алина Михайленко показала актуальные украшения на 2023 год. Акцент следует делать на шее и ушах.

В своем TikTok-канал она заметила, что прежде всего модницам нужно обратить внимание на массивные розы. Их одевают на шею.

Также актуален следующий вариант – сердце в стиле Saint Laurent.

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Трендовыми являются акцентные и массивные изделия на шею, а также на длинной цепочке, удлиняющие силуэт.

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Среди актуальных сережек остаются акцентные варианты и винтаж.

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Напомним, что известный дизайнер Андре Тан рассказал о главных модных трендах лета 2023 года. Следует обратить внимание на монохромность, яркий красный, вырезы и обнажение живота.

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