Стилисты показали интересные и необычные принты на это лето (фото)
Этим летом не стоит ограничиваться только минималистическими моделями. Мировые дизайнеры предложили немало интересных принтов.
Vogue предложил обратить внимание на пять принтов. В подборке вы увидите цветочные мотивы, Polka dot, полосатый и другие стильные вариации.
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Флористический принт
По мнению дизайнеров, летом не будет банальным выбирать платья, юбки и топы с цветами. Такие модели появились в коллекциях Michael Kors Collection и Christopher Kane.
Polka dot
Polka dot считается классикой женского гардероба, а для лета 2023 представлены различные вариации.
К примеру, Chanel предлагает мелкий и сдержанный узор, а Jacquemus – большие и яркие точки.
Полосатый принт
Вещи с полосами идеально подойдут для работы, повседневной жизни или праздничных событий. Этим летом следует обратить внимание на разные крои: асимметрия, объем и ультранизкая посадка.
Клеточка веши
Этот принт известен как гингем и был изобретен во французском городе Виши в 1850 году. Он ассоциировался со стилем кантри и Провансом. Сначала принт использовали для постельного белья, а затем и для вещей.
Гингем-клеточка представлена в комплектах Acne Studios, а также на рубашках и платьях.
Ренессанс
Дизайнеры вдохновились картинами известных художников для украшения платьев, юбок, жакетов и других элементов гардероба.
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Напомним, что известный дизайнер Андре Тан рассказал о главных модных трендах лета 2023 года. Следует обратить внимание на монохромность, яркий красный, вырезы и обнажение живота.
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