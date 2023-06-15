Стилісти показали цікаві та незвичні принти цього літа (фото)

Цього літа не варто обмежуватися тільки мінімалістичними моделями. Світові дизайнери запропонували чимало цікавих принтів.

Vogue запропонував звернути увагу на п'ять принтів. У добірці ви побачите квіткові мотиви, Polka dot, смугастий та інші стильні варіації.

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Флористичний принт

На думку дизайнерів, влітку не буде банальним обирати сукні, спідниці та топи з квітами. Такі моделі з'явилися в колекціях Michael Kors Collection та Christopher Kane.

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Polka dot

Polka dot вважається класикою жіночого гардеробу, а для літа 2023 року представлені різні варіації.

До прикладу, Chanel пропонує дрібний та стриманий візерунок, а Jacquemus – великі та яскраві крапки.

Смугастий принт

Речі зі смугами ідеально підійдуть для роботи, повсякденного життя чи святкових подій. Цього літа варто звернути увагу на різні крої: асиметрія, об'єм та ультранизька посадка.

Клітинка віші

Цей принт відомий як гінгем і був винайдений у французькому місті Віші у 1850 році. Він асоціювався зі стилем кантрі та Провансом. Спочатку принт використовували для постільної білизни, а згодом і для речей.

Гінгем-клітинка представлена в комплектах Acne Studios, а також на сорочках і сукнях.

Ренесанс

Дизайнери надихнулися картинами відомих художників для оздоблення суконь, спідниць, жакетів та інших елементів гардероба.

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Нагадаємо, що відомий дизайнер Андре Тан розповів про головні модні тренди літа 2023 року. Варто звернути увагу на монохромність, яскравий червоний, вирізи та оголення живота тощо.

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