5 базовых вещей на лето, которые должна иметь любая модница (фото)

Не обязательно каждый сезон обновлять гардероб, чтобы выглядеть стильно. Достаточно иметь базовые вещи, с которыми вы сможете создать интересные образы.

Elle предложило 5 вещей, которые станут незаменимой базой в вашем шкафу. Это позволит сделать процесс создания образа легким и успешным.

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Выбирайте на лето вещи из легкой или натуральной ткани, которые будут удобны и удобны. Вам предстоит их удобно одевать в жару.

Также это решит еще одну популярную проблему у девушек – вам всегда будет что одеть. Поскольку базовые вещи можно сочетать с яркими и экстравагантными.

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Белая майка

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Шорты

Выбирайте шорты из денима или из натуральных тканей.

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Простая рубашка

Выбирайте простые рубашки – белые, голубые, молочные, в полоску или яркие. Их можно будет соединить с разными майками, топами, футболками и т.д.

Светлые штаны

Стилисты предлагают одевать светлые брюки из льна или хлопка, которые подойдут для выхода в город или в путешествие.

Платье

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Напомним, что известный дизайнер Андре Тан рассказал о главных модных трендах лета 2023 года. Следует обратить внимание на монохромность, яркий красный, вырезы и обнажение живота.

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