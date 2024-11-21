Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Нетаньягу та міністра оборони Галланта

21 листопада Міжнародний кримінальний суд (МКС) відхилив скарги Ізраїлю щодо юрисдикції суду стосовно ситуації в Палестині та видав ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху та колишнього міністра оборони Йоава Ґалланта.

Про це повідомляє ICC.

Ізраїль подав дві скарги у вересні цього року: одна стосувалася юрисдикції МКС щодо ситуації в Палестині, а інша вимагала надіслати нове повідомлення про відкриття розслідування. Однак суд вирішив, що ці дії є передчасними і не знайшов підстав для перегляду юрисдикції чи видачі нового повідомлення.

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МКС вважає, що обидва ізраїльські високопосадовці навмисно позбавили цивільне населення в Газі необхідних для виживання предметів, таких як продовольство, вода, ліки, медичне обладнання, а також паливо та електричну енергію. Крім того, через їхні дії було порушено здатність гуманітарних організацій надавати допомогу.

Як зазначено в рішенні суду, нестача основних товарів, таких як їжа, вода, ліки та електрика, створила умови, які могли призвести до знищення частини цивільного населення в Газі. Це включає смерть через недоїдання та зневоднення, а також заподіяння великих страждань через відсутність медичних засобів.

Рішення МКС щодо ордерів на арешт Нетаньяху викликало різку реакцію президента США Джо Байдена, який висловив своє обурення. Спікер Палати представників США Майк Джонсон також попередив, що США можуть запровадити санкції проти МКС у разі виконання арешту ізраїльського прем'єра.

Нагадаємо, правоохоронці викрили працівників МСЕК Одеси на схемі заробітку на ухилянтах.

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