Мільйонер вивів формулу, яка допомогає вигравати значні гроші у в лотереях

Американець Річард Лустіг родом з Орландо, Флорида, став мільйонером завдяки своєму успіхові у державних лотереях. За період з 1993 по 2010 рік він виграв сім головних призів, загальною сумою $1,052,205.

Найбільша його виграшна сума склала $842,152, яку він отримав у 2002 році.

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У перші роки своєї участі в лотереях, Лустіг грав щодня, але безуспішно. Згодом він розробив формулу, яка, за його переконанням, збільшує шанси на виграш. Про це повідомляє Daily Star.

Чоловік почав систематично записувати й аналізувати дані про свої виграші та виграші інших людей. За допомогою цієї формули він зміг виграти сім разів.

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Одна з рекомендацій Лустіга полягає у тому, що варто уникати вибору номерів швидкого вибору, згенерованих комп'ютером. Він вважає, що такі номери мають менші шанси на виграш. Також він радить уникати використання дат народження при виборі чисел, оскільки це популярний варіант, що використовують багато людей.

Лустіг також рекомендує вивчити "хороші" числа та залишатися при них. Він підкреслює, що виграшні комбінації зазвичай включають ці числа. Крім того, він радить постійно грати, не забувати про участь у лотереї та розумно витрачати гроші, які можна дозволити собі втратити.

Нещодавно Дональд Піттман, житель Ньюпорта, Північна Кароліна, США, отримав головний приз у розмірі 200 000 доларів у лотереї. У своїй розповіді про перемогу, чоловік зізнався, що йому вдалося придбати виграшний квиток завдяки материнським забобонам про ліву руку.

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