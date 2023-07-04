Зачесалася рука: американець виграв 200 000 доларів у лотереї, бо згадав забобони матері

Дональд Піттман вирушав на свою роботу, коли раптово засвербіла його рука. Йому згадалося, як його мати часто казала, що це може бути ознакою несподіваного багатства. Вирішивши випробувати свою удачу, він засунув руку в кишеню і купив лотерейний квиток, який виявився виграшним.

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Дональд Піттман, житель Ньюпорта, Північна Кароліна, США, отримав головний приз у розмірі 200 000 доларів у лотереї. У своєму розповіді про перемогу, чоловік зізнався, що йому вдалося придбати виграшний квиток завдяки материнським суеверіям. Цю історію опублікував Daily Star.

Піттман розповідає, що його мати завжди говорила йому, що якщо рука свербить, треба положити її в кишеню. Вона вірить, що це може призвести до несподіваного матеріального благополуччя.

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Після того, як у Дональда засвербіла рука, він поставив її в кишеню і вирішив зайти до закладу, щоб придбати лотерейний білет під назвою "Ruby Red 7".

"Я прямував на роботу і спочатку не мав наміру зупинятися, щоб придбати квиток. Проте, коли засвербіла рука, я згадав пораду матері. Вона завжди була права, чи не так?" – розповів Піттман.

Чоловік зіскріб захисний шар з квитка і виявив, що виграв 200 000 доларів. Піттман повернувся до магазину, щоб касир підтвердив його виграш. Потім він надіслав дружині фотографію квитка, на що вона відповіла питаннями.

"Я попросив її перевірити номер, але потім у нас закінчилися повідомлення, і я зателефонував їй", – пояснив Піттман.

Американець зазначив, що більшу частину виграшу він покладе на заощадження. Крім того, Дональд має намір придбати новий мотоцикл для бездоріжжя.

Раніше національна лотерея Бельгії оголосила, що український біженець, який втік від війни, виграв 500 000 євро (540 000 доларів США) за допомогою скретч-картки.

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