Зачесалась рука: американец выиграл 200 000 долларов в лотерее, потому что вспомнил предрассудки матери

Дональд Питтман отправлялся на свою работу, когда внезапно зачесалась его рука. Ему вспомнилось, как его мать часто говорила, что это может являться признаком неожиданного богатства. Решив испытать свою удачу, он сунул руку в карман и купил лотерейный билет, оказавшийся выигрышным.

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Дональд Питтман, житель Ньюпорта, Северная Каролина, США, получил главный приз в размере 200 000 долларов в лотерее. В своем рассказе о победе мужчина признался, что ему удалось приобрести выигрышный билет благодаря материнским забобонам. Эту историю опубликовал Daily Star.

Питтман рассказывает, что его мать всегда говорила ему, что если рука чешется, надо положить ее в карман. Она верит, что это может привести к неожиданному материальному благополучию.

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После того, как у Дональда зачесалась рука, он поставил ее в карман и решил зайти в заведение, чтобы приобрести лотерейный билет под названием "Ruby Red 7".

"Я направлялся на работу и сначала не собирался останавливаться, чтобы приобрести билет. Однако, когда зачесалась рука, я вспомнил совет матери. Она всегда была права, не так ли?" – рассказал Питтман.

Муж соскреб защитный слой с билета и обнаружил, что выиграл 200 000 долларов. Питтман вернулся в магазин, чтобы кассир подтвердил его выигрыш. Затем он послал жене фотографию билета, на что она ответила вопросами.

"Я попросил ее проверить номер, но потом у нас закончились сообщения, и я позвонил по телефону ей", – объяснил Питтман.

Американец отметил, что большую часть выигрыша он положит на сбережения. Кроме того, Дональд намерена приобрести новый мотоцикл для бездорожья.

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