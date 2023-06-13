В Бельгии украинский беженец выиграл 500 тыс. евро: планирует потратить на помощь родине

В понедельник национальная лотерея Бельгии объявила, что бежавший украинский беженец выиграл 500 000 евро (540 000 долларов США) с помощью скретч-карты.

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Этот мужчина приобрел скретч-карту за 5 евро на заправочной станции в прошлом месяце, поэтому его вложение увеличилось в сто тысяч раз.

Победитель, как и все остальные участники бельгийской лотереи, в возрасте от 18 до 24 лет, остается анонимным. Он проживает в Брюсселе за последние 12 месяцев.

"У него противоречивые чувства относительно победы. Этот период не легок, чтобы радоваться тому, что происходит в его родной стране", – сказал Джок Вермейер, спикер Национальной лотереи, намекая на вторжение россии в Украину.

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Вермейер добавил, что победитель изначально планирует организовать вечеринку с деньгами, чтобы поблагодарить всех, кто помог ему адаптироваться в Бельгии. Затем он хочет сделать что-то для своих соотечественников и способствовать восстановлению Украины.

Рассказывая о победителе, она также отметила, что хотя мужчина счастлив в Бельгии и нашел работу, он мечтает вернуться в Украину, когда война завершится.

Следует отметить, что выигрыш у лотерею в Бельгии не подлежит налогообложению.

Напомним, ученые обнаружили вакцину, которая позволяет стерилизовать кошек на 2-3 года без хирургии.

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