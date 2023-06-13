В Бельгії український біженець виграв 500 тис. євро: планує витратити на допомогу батьківщині

У понеділок національна лотерея Бельгії оголосила, що український біженець, який втік від війни, виграв 500 000 євро (540 000 доларів США) за допомогою скретч-картки.

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Цей чоловік придбав скретч-картку за 5 євро на заправній станції минулого місяця, тому його вкладення збільшилося в сто тисяч разів.

Переможець, як усі інші учасники бельгійської лотереї, віком від 18 до 24 років, залишається анонімним. Він проживає в Брюсселі протягом останніх 12 місяців.

"У нього суперечливі почуття стосовно перемоги. Цей період не легкий, щоб радіти тому, що відбувається в його рідній країні", – сказав Джок Вермоєр, речник Національної лотереї, натякаючи на вторгнення росії в Україну.

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Вермоєр додав, що переможець спочатку планує організувати вечірку з грошима, щоб подякувати всім, хто допоміг йому адаптуватися в Бельгії. Потім він бажає зробити щось для своїх співвітчизників та сприяти відновленню України.

Розповідаючи про переможця, вона також зазначила, що, хоча чоловік щасливий у Бельгії та знайшов роботу, він мріє повернутися в Україну, коли війна завершиться.

Варто зазначити, що виграш у лотерею в Бельгії не підлягає оподаткуванню.

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