Всього один укол: вчені знайшли спосіб стерилізувати кішок без хірургічного втручання

Науковці розробили вакцину, яка допоможе стерилізувати кішок без хірургічної операції. Після одного уколу кицька стає безплідною на два роки.

У дослідженні, опублікованому в Nature Communications, вчені повідомляють про новий підхід у галузі генної терапії, який запобігає зачаттю у кішок без явних побічних ефектів.

Зазначається, що ця терапія націлена на антимюллерів гормон (АМГ), який виробляється фолікулами в яєчниках. Якщо у самок посилити експресію гормону, їх яєчники перестануть формувати фолікули - тварина не зможе завагітніти.

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Процес "блокування" відбувається наступним чином: у котячу версію гена, що відповідає за вироблення AMГ, вставили нешкідливий вірус, що широко використовується в генній терапії для доставки в клітини генів, що заміщають. Потім команда ввела вірус у м'яз стегна шести молодим самкам домашніх кішок.

Після ін'єкцій статеві гормони у кішок залишалися в нормі, але у тварин не було овуляції. Жодна з них не завагітніла протягом 20 місяців експерименту, мешкаючи разом зі здоровими котами.

"Це найефективніше, що ми бачили досі", – прокоментував головний науковий співробітник зоозахисного фонду Michelson Found Animals Foundation Томас Конлон, який фінансував дослідження.

За його словами, такі вакцини можуть бути ефективним способом зниження популяції бездомних кішок.

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