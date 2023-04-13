Понимают ли коты человеческий язык: ответ ученых

Многие владельцы домашних животных верят, что их любимцы понимают все, о чем с ними разговаривают. И ученые из Университета Софии в Токио обнаружили доказательства того, что коты действительно могут понимать человеческий язык.

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Исследователи изучали поведение 78 кошек из разных японских семей и кафе, и обнаружили, что коты могут отличить свое прозвище от других слов, даже если оно произносится с акцентом. Они способны сопоставлять слова с отдельными предметами, что свидетельствует о высоком понимании языка.

Однако ученые также отмечают, что эти умения зависят от индивидуальных особенностей каждой кошачьей личности и ее уровня интеллекта. Даже среди кошек могут быть разногласия в способности понимать язык людей.

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Домашние коты тоже отлично умеют считывать настроение своего хозяина и вести себя соответственно. Они могут быть осторожными в общении или пытаться заискиваться. Это может показаться, что кот отлично понимает, что ему говорят.

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Кроме того, кошки тоже понимают, что маленькие дети не всегда понимают последствия своих действий. Поэтому они могут избегать контактов с детьми, поскольку боятся, что они могут нанести им вред.

Коты также хорошо понимают запреты, установленные их хозяином. Они могут соблюдать эти запреты, но только в присутствии хозяина. Но, как и у других животных, у них отсутствует представление о добре и зле. Именно поэтому они будут соблюдать запреты только в присутствии хозяина.

Напомним, хозяева кошек часто замечают, как их питомцы месят лапами одеяло или даже делают "массаж" людям. Такое поведение для животных естественно, но при этом отмечается оно не у каждой особи. Ученые исследовали такое поведение кошек и объяснили, почему им нравится переминать кавычками.

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