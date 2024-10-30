Міноборони рф заявило про атаку дронів на 6 областей

За повідомленням Міністерства оборони Росії, минулої ночі на території шести прикордонних регіонів було зафіксовано масовану атаку безпілотників.

Географія атак охопила:

Ростовську область

Курську область

Смоленську область

Орловську область

Брянську область

Бєлгородську область

Про це повідомляє МО РФ.

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Російське військове відомство заявляє про виявлення та знешкодження 23 безпілотних літальних апаратів над вказаними територіями. Деталі щодо наслідків атаки та можливих пошкоджень інфраструктури не повідомляються.

Нагадаємо, дрони атакували 2 спортзаводи у Воронезькій області рф: виникли масштабні пожежі, пошкоджено лінії електропередач.

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