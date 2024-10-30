Минобороны РФ заявило об атаке дронов на 6 областей

По сообщению Министерства обороны России, минувшей ночью на территории шести приграничных регионов была зафиксирована массированная атака беспилотников.

География атак охватила:

Ростовская область

Курская область

Смоленскую область

Орловская область

Брянская область

Белгородская область

Об этом сообщает МО РФ.

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Российское военное ведомство заявляет об обнаружении и обезвреживании 23 беспилотных летательных аппаратов над указанными территориями. Детали о последствиях атаки и возможных повреждениях инфраструктуры не сообщаются.

Напомним, дроны атаковали 2 спортзавода в Воронежской области РФ: возникли масштабные пожары, повреждены линии электропередач.

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