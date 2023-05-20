Міноборони України опублікувало відео із вдячністю за американські винищувачі F-16

США та союзники найближчими місяцями вирішать, хто і скільки F-16 передасть Києву. Про це повідомив радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван. Він не уточнив, як довго займе навчання українських пілотів.

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При цьому радник зазначив, що Вашингтон вважає, що F-16 знадобляться Україні в майбутньому, а на даному етапі вони не входять до найбільш пріоритетних озброєнь.

Міністерство оборони опублікувало на своїй сторінці в Twitter відеоролик, в якому висловлює подяку союзникам України за рішення надати винищувачі F-16.

Відео дня

Відео має стилізований вигляд чорно-білої військової хроніки, що асоціюється з часами Другої світової війни, але використовує сучасний відеоряд.

"У нас є мрія... Колись наші пілоти захищатимуть наше небо на сучасних F-16. Сьогодні наша героїчна країна зробила величезний крок до цієї мети! Вільний світ запускає програму навчання наших пілотів на F-16! Дякуємо президенту Байдену за це довгоочікуване рішення! Дякуємо американському народові – за вашу непохитну підтримку!" – йдеться у публікації.

Згідно з інформацією, оприлюдненою на NBC News, високопоставлений представник адміністрації президента Байдена повідомив, що Сполучені Штати та їхні союзники планують надати Україні винищувачі F-16, хоча ці літаки можуть бути постачені не безпосередньо від США.

Точна дата постачання винищувачів Україні поки невідома, однак чиновник зазначив, що ці літаки не будуть використовуватися для майбутнього контрнаступу України проти Росії.

"У найближчі місяці ми приймемо рішення про те, коли точно надавати літаки, скільки їх буде надано та від кого вони будуть отримані", – заявив чиновник.

24 лютого 2023 року стало відомо, що до України з Польщі прибули перші бойові танки Leopard 2.

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