Минобороны Украины опубликовало видео с благодарностью за американские истребители F-16

США и союзники в ближайшие месяцы решат, кто и сколько F-16 передаст Киеву. Об этом сообщил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Он не уточнил, как долго займет обучение украинских пилотов.

Читайте также: Нидерланды рассматривают возможности для передачи Украине системы ПВО Patriot

При этом советник отметил, что Вашингтон считает, что F-16 понадобится Украине в будущем, а на данном этапе они не входят в наиболее приоритетные вооружения.

Министерство обороны опубликовало на своей странице в Twitter видеоролик, в котором благодарит союзников Украины за решение предоставить истребители F-16.

Видео дня

Видео имеет стилизованный вид черно-белой военной хроники, ассоциирующейся с временами Второй мировой войны, но использующей современный видеоряд.

"У нас есть мечта... Когда-то наши пилоты будут защищать наше небо на современных F-16. Сегодня наша героическая страна сделала огромный шаг к этой цели! Свободный мир запускает программу обучения наших пилотов на F-16! Спасибо президенту Байдену за это долгожданное решение ! Спасибо американскому народу – за вашу непоколебимую поддержку!" – говорится в публикации.

Согласно информации, обнародованной на NBC News, высокопоставленный представитель администрации президента Байдена сообщил, что Соединенные Штаты и их союзники планируют предоставить Украине истребители F-16, хотя эти самолеты могут быть снабжены не непосредственно США.

Точная дата поставки истребителей Украине пока неизвестна, однако чиновник отметил, что эти самолеты не будут использоваться для предстоящего контрнаступления Украины против России.

"В ближайшие месяцы мы примем решение о том, когда точно предоставлять самолеты, сколько их будет предоставлено и от кого они будут получены", – заявил чиновник.

24 февраля 2023 стало известно, что в Украину из Польши прибыли первые боевые танки Leopard 2.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!