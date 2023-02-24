На годовщину вторжения: первые польские Leopard 2 уже в Украине

Из Польши в Украину 24 февраля впервые прибыли боевые танки Leopard 2. Об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак во время заседания Совета национальной безопасности, созванного президентом республики Анджеем Дудой.

Как сообщают польские СМИ, на заседании Совбеза Блащак подтвердил, что Польша первой поставила Украине первые такие танки. "Сегодня в Украину уже прилетели польские "леопарды", – сказал он.

Он напомнил, что 11 января президент Анджей Дуда выдвинул проект создания коалиции, которая передаст Украине танки западного производства. "И мы действительно создали такую коалицию", – добавил министр.

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По его словам, "фундаментальную роль здесь сыграл факт нашего сотрудничества с Германией".

"Ну, после разговора с немецким коллегой, по его просьбе, я согласился на такое разделение, чтобы польская сторона занималась созданием коалиции стран, имеющих танки Leopard 2A4, а немецкая сторона стран, имеющих танки Leopard 2A6", – отметил Блащак.

Он также поблагодарил своих коллег из Норвегии, Канады, Финляндии и других стран за то, что, по его словам, "нам удалось создать батальон этих танков".

Между тем, по данным издания, открывая заседание Совбеза, президент Польши Анджей Дуда отметил, что премьер-министр Матеуш Моравецкий, который в пятницу посещает Киев, не принимал в нем участия. "Я улыбаюсь, что он поехал везти туда наших "Леопардов" как первые танки, которые дошли до Украины по этой коалиционной танковой помощи, инициатором которой мы были с самого начала", — сказал Дуда.

Он добавил, что в связи с появлением "этих современных танков на украинской земле" он рад, что "в этой сфере мы тоже держим пальму первенства".

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"И хорошо с этой точки зрения, что премьер-министр сегодня это реализует, тем более что сегодня не случайный день - годовщина нападения России на Украину", - сказал президент.

Почему танки Leopard 2 так важны для Украины?

Об этом пишет CNN :

Основным преимуществом является большое количество этих танков именно в Европе, около 2 000 Leopard 2. Это означает, что будет меньше проблем с логистикой и танки могут приехать в Украину;

13 европейских стран имеют Leopard 2 и большинство дало согласие на поставки, но потребовалось разрешение Германии, которое 25 января было предоставлено Бундестагом;

По сравнению с другими моделями, танки Leopard имеют относительно низкие требования к обслуживанию;

В отличие от Abrams, Leopards работают на дизельном горючем, что делает их потребление более эффективным, уменьшая количество необходимых бензовозов;

Leopard 2 имеет мощную пушку и способен разгоняться до 70 км/ч (или 50 км/ч по бездорожью) – это делает его чрезвычайно маневренным;

Также Leopard 2 имеет полную защиту от угроз, в частности, от самодельных взрывных устройств и мин.

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