Польша отправит в Украину 60 танков PT-91 Twardy вместе с ранее анонсированными 14 танками Leopard 2. Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

Это также подтверждают слова польского премьер-министра правительства Матеуша Моравецкого в интервью канадскому телеканалу CTV News.

"Мы пытаемся подавать пример. Польша первой полгода назад отправила 250 танков, а то и больше. Сейчас мы готовы отправить 60 наших модернизированных танков, из них 30 ПТ-91. И кроме этих танков, 14 танков – это танки Leopard 2. И мы сказали нашим партнерам в Западной Европе, сколько танков мы уже поставили, и я процитировал президента Зеленского (чтобы объяснить), насколько важно иметь современные танки в этой войне. У россиян на складах есть несколько тысяч, а некоторые говорят даже более 15 тысяч танков", – сказал он.

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Что известно о PT-91 Twardy

PT-91 Twardy ("Твердый") – это основной боевой танк польского войска. Эти танки производились на основе лицензионного варианта советской боевой машины Т-72М1.

Первые прототипы были сделаны в 1993 году. Базовый вариант выпускался серийно на предприятии Bumar-Labedy до 2002 года.

РТ-91 обладает современными системами управления огнем и связи. Защита усилена за счет использования активной брони собственной разработки ERAWA. Испытания показали, что блоки ERAWA повышают защищенность танка на 30-70%, в зависимости от типа боеприпаса.

Также танк снабжен покрытием, поглощающим радиационное облучение, системой Obra-4, предупреждающей об облучении танка лазером, 12-ствольной 81-мм системой пуска дымовых гранат "Облако" и одноствольной 80-мм системой пуска антилазерных гранат.

Боевая машина оснащена дизельным двигателем PZL-Wola S-12U мощностью 850 л. собственного производства

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Характеристики PT-91 Twardy

Вес: 46 т;

Длина: 6860 мм;

Ширина: 3702 мм;

Высота: 2190 мм;

Экипаж: 3;

Калибр: 125 мм;

Вес: 46 тонн;

: 850 л.с.;

Удельная мощность: 18,47 л./т;

Максимальная скорость: 60 км/ч.

Напомним, ранее президент США Джо Байден объявил о передаче танков M1 Abrams по Украине. Как они помогут на фронте, читайте в нашем материале.

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