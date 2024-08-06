Міносвіти визначило нову систему оцінки учнів 5–9 класів у школах

Міністерство освіти і науки України впровадило нові Рекомендації щодо оцінювання результатів навчання для учнів 5–9 класів. Оцінювання буде здійснюватися за чотирма рівнями: початковий (1-3 бали), середній (4-6 балів), достатній (7-9 балів) та високий (10-12 балів).

Як пояснили у Міносвіти, кожен рівень охоплює попередні вимоги та додає нові. Бали вчителі виставляють за окремі групи результатів навчання, визначені в Державному стандарті базової освіти.

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У рекомендаціях також надано опис кожного бала шкали оцінювання та запропоновано форму Свідоцтва досягнень учнів.

Свідоцтво складається з двох частин: характеристики навчальної діяльності та результатів навчання. Перша частина містить оцінки рівня сформованості наскрізних умінь без балів, натомість визначає рівень успіхів учня: "Має значні успіхи", "Демонструє помітний прогрес", "Потребує уваги й допомоги".

Друга частина включає бали за навчальні предмети та інтегровані курси, які виставляються щосеместрово і за рік. Бали вчителі виставляють за окремі групи результатів навчання, визначені в Державному стандарті базової освіти.

Вчителі можуть вносити зміни до Свідоцтва досягнень, щоб воно відповідало освітній програмі закладу освіти та потребам учнів.

Також важливо зазначити, що ці підходи спрямовані на підтримку автономії вчителів у реалізації освітніх програм. Впровадження нових рекомендацій допоможе адаптувати навчальний процес до сучасних потреб та вимог учнівства.

Нагадаємо, Міністерство освіти і науки України розробило проєкт оновленої навчальної програми "Захист України" для 10-11 класів загальноосвітніх шкіл. Учні вивчатимуть детально предмет "Захист України".

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