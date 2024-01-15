Міносвіти планує запровадити військову підготовку у вишах: названо терміни

Міністерство освіти і науки України планує запровадити у вищих навчальних закладах пілотні військові кафедри. Ці кафедри відповідатимуть за базову військову підготовку всіх хлопців, а також охочих дівчат.

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Студенти проходитимуть курс військової підготовки у вишах. Спеціальність можна буде здобути, пройшовши курс тактичної медицини, базової стрільби тощо, про це пише 24tv.ua.

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Пілотні проєкти почнуть працювати з нового навчального року, тобто з вересня 2024 року.

Раніше заступник міністра освіти і науки України з питань вищої освіти Михайло Винницький наголосив, що військові кафедри є важливою потребою в сучасній Україні.

З 2026 року систему військової освіти в Україні планують трансформувати за стандартами НАТО. Це передбачає Концепція трансформації системи військової освіти за стандартами НАТО, яку реалізують з 1 вересня 2023 року.

Нагадаємо, раніше в Україні затвердили новий перелік захворювань та станів, згідно з яким оцінюється придатність до військової служби. Також за цим переліком впорядковано проходження служби обмежено придатними.

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