Минобразования планирует ввести военную подготовку в вузах: названы сроки

Министерство образования и науки Украины планирует внедрить в высших учебных заведениях пилотные военные кафедры. Эти кафедры будут отвечать за базовую военную подготовку всех ребят, а также желающих девушек.

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Студенты будут проходить курс военной подготовки в вузах. Специальность можно будет получить, пройдя курс тактической медицины, базовой стрельбы и т.п., пишет 24tv.ua.

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Пилотные проекты начнут работать с нового учебного года, то есть с сентября 2024 года.

Ранее заместитель министра образования и науки Украины по высшему образованию Михаил Винницкий подчеркнул, что военные кафедры являются важной потребностью в современной Украине.

С 2026 года система военного образования в Украине планируется трансформировать по стандартам НАТО. Это предполагает Концепцию трансформации системы военного образования по стандартам НАТО, реализуемую с 1 сентября 2023 года.

Напомним, ранее в Украине утвердили новый перечень заболеваний и состояний, согласно которому оценивается пригодность к военной службе. Также по этому перечню упорядоченное прохождение службы ограничено пригодными.

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