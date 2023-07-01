'Мінус БК та зброя ворога': дрони ЗСУ ефектно вдарили по окупантах під Бахмутом (відео)

Українські військові продовжують знищувати ворога на одній з найгарячіших ділянок фронту – Бахмутському напрямку. Зокрема, розвідувально-ударний підрозділ "Шершень" продемонстрував результат своєї роботи.

Бійцям вдалося знищити БК окупантів та зброю ворога. Про це повідомили у Telegram 3-ї Окремої штурмової бригади ЗСУ.

"Скид з БПЛА на вогневу позицію окупантів – мінус БК та зброя ворога. Робота розвідувально-ударного підрозділу "Шершень" другого штурмового батальйону. Напрямок Бахмута", – йдеться у повідомленні.

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На відео можна побачити, як оператор безпілотника виявив позицію окупантів та завдав ударів гранатами. Від влучання снарядів з окопу росіян піднявся густий білий дим.

Відео дня

Точний час та місце знищення ворожих боєкомплектів та зброї не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, днями українські військові зі складу Центру спецоперацій "А" СБУ ліквідували 50 одиниць російської техніки.

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