Спецпризначенці ліквідували 50 одиниць техніки росіян за тиждень (ударне відео)

Українські військові продовжують знищувати окупантів на різних ділянках фронту. Зокрема, спецпризначенці Центру спецоперацій "А" СБУ ліквідували 50 одиниць російської техніки.

Бійцям вдалося вразити військову техніку уподовж тижня. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Зазначається, що за тиждень були знищені:

три САУ "Гвоздика";

два зенітно-ракетні комплекси;

дві гаубиці Д-30;

станцію радіоелектронної боротьби;

16 броньовиків;

23 транспортні засоби;

шість вогневих позицій;

п'ять танків;

понад пів сотні ворогів.

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Відео дня

Водночас спільно з артилеристами ЗСУ, спецпризначенці додатково уразили 25 одиниць техніки, п'ять складів з боєприпасами, 15 фортифікаційних споруд, чотири вогневі позиції та ще 200 окупантів.

На відео можна побачити як спецпризначенці завдають ударів по техніці ворога та скупченнях живої сили окупантів.

Раніше сержант Валерій Маркус з 47-ї бригади повідомляв, як українські захисники з дрона вислідили російських бойовиків, що ховалися у бліндажі та влучним скидом знешкодили їх.

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