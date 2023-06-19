Бійці з 47 бригади 'Маґура' ефектно підпалили два російські танки (відео)

Українські захисники з дрона вислідили російських бойовиків, що ховалися у бліндажі та влучним скидом знешкодили їх. Потім вони ліквідували й ворожі танки, що їздили українськими землями.

Про це повідомив головний сержант Валерій Маркус з 47-ї окремої механізованої бригади ЗСУ "Маґура". Він опублікував відео роботи своїх побратимів.

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Відео дня

"Маґура й**нула два російські танки. Ранок починається не з кави", – прокоментував він ці кадри.

На відео, знятому з дрона, можна побачити як бійці 47 бригади спрямовують дрон-камікадзе на ворожу техніку та підривають її.

Нагадаємо, сили оборони днями завдали значних втрат російській армії на південному напрямку. Було знищено понад 70 одиниць військової техніки ворога та до п'яти рот особового складу противника.

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