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Война в Украине

Бойцы из 47 бригады "Магура" эффектно подожгли два российских танка (видео)

Былим Елена

Бойцы из 47 бригады 'Магура' эффектно подожгли два российских танка (видео)

Украинские защитники из дрона выследили российских боевиков, скрывавшихся в блиндаже и точным сбросом обезвредили их. Затем они ликвидировали и вражеские танки, ездившие по украинским землям.

Об этом сообщил главный сержант Валерий Маркус из 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ "Магура". Он опубликовал видео работы своих собратьев.

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"Магура е**нула два российских танка. Утро начинается не с кофе", – прокомментировал он эти кадры.

На видео, снятом с дрона, можно увидеть, как бойцы 47 бригады направляют дрон-камикадзе на вражескую технику и подрывают ее.

Напомним, силы обороны на днях нанесли значительные потери российской армии на южном направлении. Было уничтожено более 70 единиц военной техники врага и до пяти рот личного состава противника.

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