Спецназовцы ликвидировали 50 единиц техники россиян за неделю (ударное видео)

Украинские военные продолжают уничтожать оккупантов на разных участках фронта. В частности, спецназовцы Центра спецопераций "А" СБУ ликвидировали 50 единиц российской техники.

Бойцам удалось поразить военную технику вдоль недели. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Отмечается, что через неделю были уничтожены:

три САУ "Гвоздика";

два зенитно-ракетных комплекса;

две гаубицы Д-30;

станцию радиоэлектронной борьбы;

16 броневиков;

23 транспортных средств;

шесть огневых позиций;

пять танков;

более полусотни врагов.

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Видео дня

В то же время совместно с артиллеристами ВСУ спецназовцы дополнительно поразили 25 единиц техники, пять складов с боеприпасами, 15 фортификационных сооружений, четыре огневых позиции и еще 200 оккупантов.

На видео можно увидеть как спецназовцы наносят удары по технике врага и скоплениям живой силы оккупантов.

Ранее сержант Валерий Маркус из 47-й бригады сообщал, как украинские защитники из дрона выследили скрывавшихся в блиндаже российских боевиков и точным сбросом обезвредили их.

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