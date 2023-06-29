Спецназовцы ликвидировали 50 единиц техники россиян за неделю (ударное видео)
Украинские военные продолжают уничтожать оккупантов на разных участках фронта. В частности, спецназовцы Центра спецопераций "А" СБУ ликвидировали 50 единиц российской техники.
Бойцам удалось поразить военную технику вдоль недели. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Отмечается, что через неделю были уничтожены:
- три САУ "Гвоздика";
- два зенитно-ракетных комплекса;
- две гаубицы Д-30;
- станцию радиоэлектронной борьбы;
- 16 броневиков;
- 23 транспортных средств;
- шесть огневых позиций;
- пять танков;
- более полусотни врагов.
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В то же время совместно с артиллеристами ВСУ спецназовцы дополнительно поразили 25 единиц техники, пять складов с боеприпасами, 15 фортификационных сооружений, четыре огневых позиции и еще 200 оккупантов.
На видео можно увидеть как спецназовцы наносят удары по технике врага и скоплениям живой силы оккупантов.
Ранее сержант Валерий Маркус из 47-й бригады сообщал, как украинские защитники из дрона выследили скрывавшихся в блиндаже российских боевиков и точным сбросом обезвредили их.
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