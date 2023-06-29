После такого маловероятно, что кто-то выжил: ВСУ уничтожили бомбами JDAM/GLSDB вражеский командный пункт (видео)

В сети появилось эффектное видео удара бомбами JDAM/GLSDB по командному пункту 238 ОСБ рф, расположенному в населенном пункте Верхнеторецкое в Донецкой области.

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Соответствующий видеоролик опубликовали на официальном Telegram-канале главного редактора Цензор. Нет Юрия Бутусова. На видео можно увидеть как планирующие бомбы превращают место базирования оккупантов в кучу мусора.

"После подобного хлопка маловероятно, что кто-то мог выжить", – прокомментировали сообщение в сети.

Видео дня

Планируемые корректируемые боеприпасы являются модифицированными авиационными бомбами, оснащенными специальными крыльями, системами наведения и, в отдельных случаях, отдельными двигателями.

Основное преимущество планирующих бомб заключается в их способности наносить удары по целям с большого расстояния даже до нескольких десятков километров, избегая зоны действия систем ПВО малой и средней дальности.

К сожалению, в украинской авиации отсутствуют собственные производства планирующих бомб. Однако на помощь пришли наши союзники.

21 декабря 2022 года Пентагон объявил о новом пакете военной помощи для Украины, в рамках которого предусмотрены поставки "высокоточных авиационных боеприпасов". СМИ сообщили, что речь идет о комплектах JDAM, которые превращают обычные свободнопадающие авиабомбы в управляемые боеприпасы, пригодные для применения в любых погодных условиях. По данным агентства Bloomberg, Соединенные Штаты предусматривали поставку специальной версии JDAM-ER с увеличенной дальностью.

Также вооруженные силы Украины получат другой тип планирующих боеприпасов – GLSDB. О заказе этих боеприпасов для Украины доложено Соединенными Штатами 3 февраля 2023 года. GLSDB является гибридом планирующей бомбы и ракеты с двигателем и запускается с наземных пусковых установок.

Ранее сержант Валерий Маркус из 47-й бригады сообщал, как украинские защитники из дрона выследили скрывавшихся в блиндаже российских боевиков и точным сбросом обезвредили их.

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