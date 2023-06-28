Пограничники в Донецкой области 82-мм калибром 'посрывали' российские минометы 'Василек' (видео)

Украинские защитники на восточном направлении фронта обезвредили автоматический миномет врага 2Б9 "Василек". Его размещение заметили аэроразведчики и передали координаты артиллеристам.

Видео уничтожения вражеского вооружения показала Государственная пограничная служба Украины в телеграм-канале. "российские "васильки" в Донецкой области не растут: пограничники и артиллеристы погасили гнездо окупантов", — прокомментировали в ГПСУ эти кадры.

Видео дня

Отмечается, что аэроразведка пограничников заметила в Донецкой области новую огневую позицию россиян, а именно – автоматический миномет 2Б9 "Василек", готовый к стрельбе.

"Опасно, но не критично. Так что "небесные глаза" пограничников направили артиллерии ВСУ правильные координаты и, после артудара 82-мм калибром, вражеский "василек" увял навсегда. Не лазьте, крысы, на чужую землю!", — добавили в пограничной службе.

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2Б9 "Василек" – это автоматический миномет, относящийся к артиллерийской системе залпового огня. Основным назначением 2Б9 "Василек" является предоставление пехотным подразделениям поддержки залповым огнем в условиях боевых действий.

Основные характеристики 2Б9 "Василек":

Калибр: 82 мм

Дальность стрельбы: до 4,9 км

Скорость стрельбы: до 18 выстрелов в минуту

Масса: 245 кг

Длина: 2,26 м

Ширина: 0,80 м

Высота: 0,90м.

2Б9 "Василек" имеет автоматическую систему зарядки, позволяющую производить быструю и эффективную стрельбу. Она оснащена механизмом подкачки и зарядки минометных мин, что упрощает работу обслуживающего персонала.

Эта артиллерийская система обладает высокой мобильностью и может быть быстро перемещена в поле боя. Она может работать в разных условиях, включая сложную местность и погодные условия.

2Б9 "Василек" эффективно используется для уничтожения живой силы противника, разрушения укреплений и огневых позиций. Его высокая точность и быстрота стрельбы позволяют обеспечить точную и широкую зону поражения.

Ранее сержант Валерий Маркус из 47-й бригады сообщал, как украинские защитники из дрона выследили скрывавшихся в блиндаже российских боевиков и точным сбросом обезвредили их.

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