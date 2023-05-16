Мирт, пальма та хлорофітум: топ-5 рослин, які знижують вологість у будинку

Якщо у вашому будинку висока вологість, можете придбати осушувач повітря. Але дешевше та красивіше буде поставити вдома одну з цих рослин: вони знижують рівень вологості.

Хлорофітум

Легко вирощувати, не потребує особливого догляду. Походить з Південної Америки. Любить вологе повітря та регулярний полив. Хлорофітум поглинає багато вологи з повітря а також очищає його.

Спатифіллум

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У природі спатифіллум росте біля боліт та річок. Не переносить великої кількості сонця. Може рости у ванній без вікон. Добре поглинає вологу з повітря.

Увага! Спатифіллум токсичний для собак і котів.

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Мирт

Дуже красива вічнозелена рослина. Вбирає вологу з повітря, очищує повітря та нормалізує мікроклімат.

Нефролепіс

Ця рослина добре поглинає вологу з повітря та очищує його.

Пальма

Завдяки широкому листю добре поглинає вологу. Найкращими поглиначами вологи є бамбукові, фінікові, очеретяні пальми та пальми арека.

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