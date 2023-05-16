Мирт, пальма и хлорофитум: топ-5 растений, снижающих влажность в доме

Если в вашем доме высокая влажность, можете приобрести осушитель воздуха. Но дешевле и красивее будет поставить дома одно из этих растений: они снижают уровень влажности.

Хлорофитум

Легко выращивать, не требует особого ухода. Происходит из Южной Америки. Любит влажный воздух и регулярный полив. Хлорофитум поглощает много влаги из воздуха и очищает его.

Спатифиллум

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В природе спатифиллум растет у болот и рек. Не переносит большого количества солнца. Может расти в ванной без окон. Хорошо поглощает влагу из воздуха.

Внимание! Спатифиллум токсичен для собак и кошек.

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Мирт

Очень красивое вечнозеленое растение. Впитывает влагу из воздуха, очищает воздух и нормализует микроклимат.

Нефролепись

Это растение хорошо впитывает влагу из воздуха и очищает его.

Пальма

Благодаря широким листьям хорошо поглощает влагу. Лучшими поглотителями влаги являются бамбуковые, финиковые, камышовые пальмы и пальмы арека.

Напомним, мы уже писали, какие комнатные растения следует посадить у себя дома.