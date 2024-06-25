МКС видав ордери на арешт Герасімова та Шойгу

Міжнародний кримінальний суд (МКС) оголосив ордери на арешт колишнього міністра оборони Росії Сергія Шойгу та начальника Генерального штабу генерала Валерія Герасимова за воєнні злочини, скоєні в Україні.

Згідно з інформацією, оприлюдненою на офіційному сайті МКС, ці особи обвинувачуються в атаках на цивільні енергетичні об'єкти та злочинах проти людства.

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В заяві МКС зазначено, що Шойгу та Герасимов, ймовірно, несуть відповідальність за воєнні злочини, що включають завдання ударів по цивільних об'єктах і заподіяння надмірної шкоди цивільному населенню. Судді підкреслили, що ці злочини були скоєні з умислом та призвели до значних руйнувань.

Ордери на арешт видані в контексті можливих злочинів проти людства, за які Шойгу і Герасимов можуть нести індивідуальну кримінальну відповідальність. Вони обвинувачуються в тому, що віддавали накази про скоєння цих злочинів та не здійснювали належного контролю над підлеглими силами.

Підставою для видачі ордерів стали заяви прокурорів, що свідчать про численні факти злочинів. Друга Палата попереднього провадження МКС дійшла висновку, що є достатні підстави вважати, що підозрювані відповідальні за ракетні удари, які здійснювали російські збройні сили по енергетичній інфраструктурі України з 10 жовтня 2022 року по 9 березня 2023 року.

Протягом цього періоду, згідно з повідомленням, російські війська завдали численних ударів по електростанціях і підстанціях у різних регіонах України, завдавши значних збитків.

Нагадаємо, у березні 2024 року МКС видав ордери на арешт командувача дальньої авіації росії Сергія Кобилаша та командувача Чорноморського флоту Віктора Соколова. У березні 2023 року судді дали згоду на арешт російського диктатора Володимира путіна та уповноважену РФ з прав дитини Марію Львову-Бєлову.

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