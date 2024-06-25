МКС выдал ордера на арест Герасимова и Шойгу

Международный уголовный суд (МКС) объявил ордера на арест бывшего министра обороны России Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба генерала Валерия Герасимова за военные преступления, совершенные в Украине.

Согласно информации, обнародованной на официальном сайте МКС, эти лица обвиняются в атаках на гражданские энергетические объекты и преступлениях против человечества.

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В заявлении МКС отмечено, что Шойгу и Герасимов, вероятно, несут ответственность за военные преступления, включающие нанесение ударов по гражданским объектам и причинение чрезмерного ущерба гражданскому населению. Судьи подчеркнули, что эти преступления были совершены с умыслом и привели к значительным разрушениям.

Ордеры на арест выданы в контексте возможных преступлений против человечества, за которые Шойгу и Герасимов могут нести индивидуальную уголовную ответственность. Они обвиняются в том, что отдавали приказы о совершении этих преступлений и не осуществляли надлежащего контроля над подчиненными силами.

Основанием для выдачи ордеров стали заявления прокуроров, свидетельствующих о многочисленных фактах преступлений. Вторая Палата предварительного производства МКС пришла к выводу, что есть достаточные основания полагать, что подозреваемые ответственны за ракетные удары, которые осуществляли российские вооруженные силы по энергетической инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 по 9 марта 2023 года.

В течение этого периода, согласно сообщению, российские войска нанесли многочисленные удары по электростанциям и подстанциям в разных регионах Украины, нанеся значительный ущерб.

Напомним, в марте 2024 года МКС выдал ордера на арест командующего дальней авиацией россии Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом Виктора Соколова. В марте 2023 года судьи дали согласие на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченную РФ по правам ребенка Марию Львову-Белову.

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