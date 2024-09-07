Чималі штрафи виписують українцям за порушення з паспортами та 'неправильну прописку'

В Україні посилюється контроль за дотриманням паспортного режиму. Громадяни, які не мають дійсних паспортів або проживають без реєстрації, можуть бути оштрафовані.

Згідно з українським законодавством, кожен громадянин України, який досяг 14 років, зобов'язаний мати паспорт. Проживання без паспорта або за недійсним документом карається адміністративним штрафом. Також штрафуються особи, які не зареєстрували місце проживання, пише OBOZ.UA.

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Розмір штрафу

За перше порушення передбачено попередження. Однак, якщо особу протягом року вже штрафували за подібне порушення, то наступний штраф складатиме від 17 до 51 гривні.

Особливості в умовах воєнного стану

Варто зазначити, що в умовах воєнного стану багато українців, особливо молодь, опинилися за кордоном і не мають можливості оформити паспорт. Консульські установи України за кордоном не надають цю послугу. Тому для таких осіб можуть діяти певні послаблення.

Що робити, якщо ви не маєте паспорта або не зареєстровані за місцем проживання?

Якщо у вас виникли труднощі з оформленням паспорта або реєстрацією, рекомендується звернутися за консультацією до відповідних органів державної влади. Можливо, у вашому конкретному випадку передбачені певні винятки або спрощення процедури.

Чому важливо мати паспорт і бути зареєстрованим?

Наявність паспорта та реєстрації є важливими для реалізації багатьох прав і обов'язків громадянина. Це необхідно для:

Отримання соціальних послуг;

Відкриття банківського рахунку;

Укладення угод;

Участі у виборах;

Подорожей тощо.

Дотримання паспортного режиму є обов'язком кожного громадянина України. Нехтування цими правилами може призвести до адміністративної відповідальності. Однак, у складних умовах воєнного стану можуть діяти певні послаблення. Тому, якщо у вас виникли питання щодо оформлення паспорта або реєстрації, зверніться за консультацією до відповідних органів.

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