Мобілізація-2024: як діяти офіцерам запасу
Важлива інформація для офіцерів запасу, які закінчили військову кафедру при вищих навчальних закладах:
Згідно з законом про мобілізацію, ви залишаєтесь військовозобов'язаними, навіть якщо вас раніше зняли з обліку. Це пов'язано з тим, що граничний вік перебування у запасі для молодшого та старшого офіцерського складу другого розряду був збільшений до 60 років. Про це пише noviny.live.
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Що вам потрібно зробити:
- Оновити свої дані у військовому обліку. Це можна зробити через ЦНАП, Резерв+ або ТЦК.
Пам'ятайте: навіть якщо ви не проходили строкову службу, ви все одно маєте військове звання та повинні бути готові до мобілізації у випадку війни.
Детальніше про особливості мобілізації офіцерів запасу з військової кафедри:
- Вік: до 60 років.
- Звання: лейтенант, молодший лейтенант, капітан, майор.
- Посади: відповідно до військової спеціальності, отриманої на кафедрі.
- Можливість мобілізації: так, у випадку війни.
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