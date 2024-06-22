Мобилизация-2024: как действовать офицерам запаса

Важная информация для офицеров запаса, окончивших военную кафедру при высших учебных заведениях:

По закону о мобилизации вы остаетесь военнообязанными, даже если вас ранее сняли с учета. Это связано с тем, что предельный возраст в запасе для младшего и старшего офицерского состава второго разряда был увеличен до 60 лет. Об этом пишет news.live.

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Что вам нужно сделать:

Обновите свои данные в военном учете. Это можно сделать через ЦНАП, Резерв+ или ТЦК.

Помните: даже если вы не проходили срочную службу, у вас все равно есть воинское звание и вы должны быть готовы к мобилизации в случае войны.

Подробнее об особенностях мобилизации офицеров запаса с военной кафедры:

Возраст: до 60 лет.

до 60 лет. Звание: лейтенант, младший лейтенант, капитан, майор.

лейтенант, младший лейтенант, капитан, майор. Должности: в соответствии с военной специальностью, полученной на кафедре.

в соответствии с военной специальностью, полученной на кафедре. Возможность мобилизации: да, в случае войны.

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