Мобілізація-2024: чи можуть до війська призвати пенсіонерів

Під час мобілізації в Україні військовозобов'язаними вважаються всі чоловіки віком від 18 до 60 років.Граничний вік мобілізації збігається з початком пенсійного віку для чоловіків. Про це пише 24 tv.ua.

Чи можна мобілізувати пенсіонерів?

Ні, пенсіонерів, які вийшли на пенсію за віком, не мобілізують.

Російська пропаганда поширювала фейки про те, що в Україні мобілізують пенсіонерів.

Згідно із законодавством, пенсійний вік для чоловіків починається з 60 років, якщо вони мають 31 рік страхового стажу. 60 років – це також граничний вік перебування в армії. Виняток становлять лише військовослужбовці вищого офіцерського складу, у яких граничний вік – 65 років.

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Втім, є особи, які вийшли на пенсію раніше граничного віку. Якщо вони підлягають мобілізації за віком і станом здоров'я, то перебування на пенсії на це не впливає. Військові, які починають кар'єру з курсантської лави, у середньому виходять на пенсію у 43 роки. Після цього вони можуть працювати в інших сферах.

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Всі військові пенсіонери перебувають на обліку та підлягають мобілізації. Але вони можуть бути призвані на службу лише за своєю військово-обліковою спеціальністю та на конкретну посаду, відповідно до військового звання.

Нагадаємо, раніше юрист пояснив, чи можуть мобілізувати чоловіків до 25 років.

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