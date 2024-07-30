Мобілізація людей з інвалідністю з 1 серпня: кого можуть призвати

Уряд України оголосив про подовження воєнного стану та загальної мобілізації на наступні 90 днів, починаючи з 12 серпня до 9 листопада 2024 року. Відповідно до цього рішення, мобілізація до ЗСУ триватиме, залучаючи чоловіків, які є військовозобов’язаними й не мають медичних протипоказань або законних підстав для отримання відстрочки від служби.

Команда UAportal спільно з УНІАН розповідає щодо мобілізації осіб з інвалідністю у серпні та умов, за яких вони можуть бути призвані на військову службу.

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Мобілізація інвалідів в Україні – кого можуть призвати

Згідно з останнім мобілізаційним законом, який набрав чинності 18 травня 2024 року, особи з інвалідністю не підлягають обов’язковому призову на військову службу. Це означає, що участь у мобілізації для осіб з будь-якою групою інвалідності є виключно добровільною. Однак для отримання відстрочки від мобілізації необхідно мати офіційне підтвердження групи інвалідності від військово-лікарської комісії.

Також чоловіки з інвалідністю II та III груп, які отримали такий статус після 24 лютого 2022 року, зобов’язані протягом дев’яти місяців пройти повторну перевірку військово-лікарською комісією для підтвердження свого статусу. Виняток становить інвалідність I групи, яка не вимагає підтвердження через серйозність захворювань, а тому особи з таким статусом не залучаються до мобілізації.

Якщо ВЛК не підтвердить статус інвалідності, то особа може бути призвана на військову службу в рамках мобілізації.

Нагадаємо, раніше у Мінцифри заявили, що для бронювання від мобілізації не потрібно проходити ВЛК.

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