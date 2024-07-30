Мобилизация людей с инвалидностью с 1 августа: кого могут призвать

Правительство Украины объявило о продлении военного положения и всеобщей мобилизации на следующие 90 дней, начиная с 12 августа до 9 ноября 2024 года. Согласно этому решению, мобилизация в ВСУ будет продолжаться, привлекая мужчин, которые являются военнообязанными и не имеют медицинских противопоказаний или законных оснований для получения отсрочки от службы.

Команда UAportal совместно с УНИАН рассказывает о мобилизации лиц с инвалидностью в августе и условиях, при которых они могут быть призваны на военную службу.

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Мобилизация инвалидов в Украине – кого могут призвать

Согласно последнему мобилизационному закону, который вступил в силу 18 мая 2024 года, лица с инвалидностью не подлежат обязательному призыву на военную службу. Это означает, что участие в мобилизации для лиц с любой группой инвалидности является исключительно добровольным. Однако для получения отсрочки от мобилизации необходимо иметь официальное подтверждение группы инвалидности от военно-врачебной комиссии.

Также мужчины с инвалидностью II и III групп, которые получили такой статус после 24 февраля 2022 года, обязаны в течение девяти месяцев пройти повторную проверку военно-врачебной комиссией для подтверждения своего статуса. Исключение составляет инвалидность I группы, которая не требует подтверждения из-за серьезности заболеваний, а потому лица с таким статусом не привлекаются к мобилизации.

Если ВВК не подтвердит статус инвалидности, то лицо может быть призвано на военную службу в рамках мобилизации.

Напомним, ранее в Минцифры заявили, что для бронирования от мобилизации не нужно проходить ВЛК.

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