Мобілізація в Україні 2024: скільки людей з однієї родини можуть забрати у військо

Згідно з Законом України "Про військовий обов’язок та військову службу", мобілізації можуть підлягати усі дорослі члени родини: чоловік, дружина, повнолітні діти. Проте існують певні виключення, що стосуються родичів загиблих або зниклих безвісти під час воєнних дій.

У такому випадку призову не підлягають близькі родичі: чоловік, дружина, діти, батьки, дідусі, бабусі, рідні брати та сестри, пише видання "Новини Pro".

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Закон також передбачає захист для жінок та чоловіків з малолітніми дітьми, якщо їхній партнер вже служить в армії.

Іншими словами, якщо у родині є неповнолітні діти, мобілізації підлягатиме лише один з батьків.Крім цього, військовозобов’язані, які мають трьох і більше дітей до 18 років, або діти яких потребують особливого догляду, також не підлягають призову.

Звільняються від мобілізації також опікуни та усиновлювачі дітей-сиріт, а також військовослужбовці, які виховують дітей з інвалідністю або тих, хто потребує особливого медичного догляду.

Загалом, законодавство передбачає багато виключень, щоб уникнути надмірного навантаження на родини й забезпечити справедливий процес мобілізації.

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