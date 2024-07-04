Мобілізація в Україні: що чекає на військовозобов'язаних після оновлення даних у ТЦК

З 18 травня в Україні набули чинності зміни до порядку мобілізації. До 16 липня військовозобов’язані повинні оновити свої дані через ЦНАП, ТЦК або Резерв+.

Крім того, у разі отримання повістки чоловіки мають з’явитися до військкомату для уточнення особистих даних та підтвердження права на відстрочку, якщо є відповідні підстави. Про це пише 24 канал.

Що слідує після цього

У ТЦК мають підтвердити право військовозобов'язаного на відстрочку, після чого його направляють на військово-лікарську комісію.

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Варто зазначити, що повістка на ВЛК може також бути надіслана на домашню адресу чоловіка.

На ВЛК військовозобов'язаний має право надати документи про хронічні захворювання або висновки лікарів щодо свого поточного стану здоров'я. Члени комісії можуть врахувати або не врахувати цю інформацію, оскільки за законом деякі хвороби можна діагностувати лише під час стаціонарного обстеження.

Після цього ВЛК приймає рішення про придатність або непридатність чоловіка до військової служби. Його також можуть визнати тимчасово непридатним, тобто таким, що потребує лікування, або направити на додаткове обстеження.

Якщо громадянина визнають придатним до служби, йому можуть видати мобілізаційне розпорядження з необхідними реквізитами.

Мобілізованих спочатку направляють до навчальних центрів, а згодом – до військових частин та підрозділів.

Нагадаємо, юристка пояснила, яке покарання загрожує військовозобов'язаним за ігнорування повістки.

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