Мобилизация в Украине: что ждет военнообязанных после обновления данных в ТЦК

С 18 мая в Украине вступили в силу изменения в порядок мобилизации. До 16 июля военнообязанные должны обновить свои данные через ЦНАП, ТЦК или Резерв+.

Кроме того, в случае получения повестки мужчины должны явиться в военкомат для уточнения личных данных и подтверждения права на отсрочку, если есть соответствующие основания. Об этом пишет 24 канал.

Что следует после этого

В ТЦК должны подтвердить право военнообязанного на отсрочку, после чего его направляют на военно-врачебную комиссию (ВВК).

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Стоит отметить, что повестка на ВВК может также быть направлена на домашний адрес мужчины.

На ВВК военнообязанный имеет право предоставить документы о хронических заболеваниях или выводы врачей относительно своего текущего состояния здоровья. Члены комиссии могут учесть или не учесть эту информацию, поскольку по закону некоторые болезни можно диагностировать только во время стационарного обследования.

После этого ВВК принимает решение о пригодности или непригодности мужчины к военной службе. Его также могут признать временно непригодным, то есть требующим лечения, или направить на дополнительное обследование.

Если гражданина признают годным к службе, ему могут выдать мобилизационное распоряжение с необходимыми реквизитами.

Мобилизованных сначала направляют в учебные центры, а затем – в воинские части и подразделения.

Напомним, юрист объяснила, какое наказание грозит военнообязанным за игнорирование повестки.

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