Мобілізація в Україні: існує єдина умова, за якої можна не брати повістку від ТЦК

Названо єдиний випадок, коли громадяни мають право не пред'являти документи у громадських місцях, за винятком укриттів, співробітникам ТЦК чи правоохоронцям, включно з військово-обліковими.

Як пояснили адвокати Роман Сімутін та Катерина Аніщенко у коментарі для ТСН.ua, такою обставиною є повітряна тривога, коли існує реальний ризик для життя та є вимога влади негайно перейти до найближчого укриття.

Роман Сімутін, адвокат з досвідом роботи слідчим, приводить ілюстративний приклад: водія зупинили для перевірки на тверезість, але в цей момент почалася повітряна тривога. Хоча справу передали до суду, суд вирішив, що водія необхідно виправдати.

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Сімутін зазначає, що під час тривоги громадяни мають право не показувати документи, оскільки їхнім пріоритетом є пошук укриття.

"Ніхто не може ставити під загрозу життя та здоров’я людини. Над тим місцем, де людині вручають повістку, можуть збивати ракету. Якщо така вірогідність існує, то її відповідно не можна виключати. В такому разі дії громадянина (який повідомив, що прямує до укриття – Ред.) будуть виправдані. Ставити під загрозу життя — це не може бути виправдане врученням повістки. Це право людини, яке не обговорюється", — зазначає адвокат.

"Є навіть практика. Суд закрив провадження, визнав водія, якого зупинила поліція і запропонувала дихнути в алкотестер, невинуватим. У цей момент пролунав сигнал повітряної тривоги, водій відмовився і повідомив, що прямує до укриття. Правоохоронці склали на нього протокол, але згодом провадження було закрите. Якщо казати простою мовою, то в кримінальному кодексі є таке поняття як крайня необхідність. Не можна ставити під ризик життя і здоров’я людини. Якщо людину затримують під час повітряної тривоги, то в протоколі це має бути зазначено", – додав він.

Роман Сімутін також згадує інцидент, коли минулого року двох дітей не впустили до шкільного укриття у Києві через те, що у низ була собака. У відповідь на це Генеральна прокуратура України ініціювала розслідування.

Катерина Аніщенко, яка також розуміється в питаннях мобілізації, підтверджує, що громадянин має право прослідувати до укриття.

"А вже перебуваючи в укритті, повинен надати документи для підтвердження своїх даних", – зазначає адвокатка.

Вона радить у конфліктних ситуаціях телефонувати поліції та вимагати увімкнення бодикамер у правоохоронців для документування подій.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що військовозобов'язаним звернули увагу на важливу деталь під час оновлення даних в ТЦК.

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