Мобілізація жінок у серпні: хто повинен стати на облік та на які суми штрафуватимуть

Зараз в Україні діє воєнний стан, а також проводиться загальна мобілізація. Що стосується мобілізації жінок, то вона не передбачена, однак жінки, які працюють у певних сферах, повинні стати на військовий облік.

Українки, які мають медичну освіту, незалежно від того, чи працюють вони за фахом, повинні стати на облік.

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Це стосується наступних медичних спеціальностей:

медична та психологічна реабілітація;

громадське здоров'я;

фізична терапія;

фізична реабілітація;

фармацевтика;

санітарія та експертиза;

промислова фармацевтика;

стоматологія;

медицина;

біомедична інженерія;

медсестринство;

технології медичної діагностики та лікування;

біотехнології та біоінженерія;

професіонали патології;

фізіології та епідеміологія.

токсикологія;

фармакологія.

Варто зазначити, що реєстрація на обліку є обов’язковою навіть для тих, хто не працює за медичною спеціальністю, але має відповідну освіту.

Які штрафи передбачені

У разі, якщо жінки зазначених спеціальностей не оновлять свої дані вчасно, їм загрожує штраф. За перше вчинене адмінпорушення передбачено штраф у розмірі 17 000 гривень. Якщо порушення повториться протягом року, штраф збільшується до 25 500 гривень.

Нагадаємо, раніше UAportal назвав категорії українців, яким не треба оновлювати дані в ТЦК.

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