Мобілізація жінок у серпні: хто повинен стати на облік та на які суми штрафуватимуть
Зараз в Україні діє воєнний стан, а також проводиться загальна мобілізація. Що стосується мобілізації жінок, то вона не передбачена, однак жінки, які працюють у певних сферах, повинні стати на військовий облік.
Українки, які мають медичну освіту, незалежно від того, чи працюють вони за фахом, повинні стати на облік.
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Це стосується наступних медичних спеціальностей:
- медична та психологічна реабілітація;
- громадське здоров'я;
- фізична терапія;
- фізична реабілітація;
- фармацевтика;
- санітарія та експертиза;
- промислова фармацевтика;
- стоматологія;
- медицина;
- біомедична інженерія;
- медсестринство;
- технології медичної діагностики та лікування;
- біотехнології та біоінженерія;
- професіонали патології;
- фізіології та епідеміологія.
- токсикологія;
- фармакологія.
Варто зазначити, що реєстрація на обліку є обов’язковою навіть для тих, хто не працює за медичною спеціальністю, але має відповідну освіту.
Які штрафи передбачені
У разі, якщо жінки зазначених спеціальностей не оновлять свої дані вчасно, їм загрожує штраф. За перше вчинене адмінпорушення передбачено штраф у розмірі 17 000 гривень. Якщо порушення повториться протягом року, штраф збільшується до 25 500 гривень.
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